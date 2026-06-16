Crystal Palace verkündet Glasners Nachfolger

Crystal Palace hat einen neuen Trainer! Knapp drei Wochen nach Oliver Glasners letztem Spiel als Coach der „Eagles“ hat der Premier-League-Klub Pierre Sage als dessen Nachfolger verkündet.
„Es ist fantastisch, hier bei Crystal Palace zu sein. Ich bin begeistert von der Geschichte des Vereins und den letzten Saisons. Oliver Glasner hat Unglaubliches geleistet, jetzt muss ich es ihm gleichtun. Wir kommen mit großen Ambitionen hierher“, wird der Franzose in einer Aussendung der Londoner zitiert.
Vizemeister in Ligue 1
Sage wechselt von RC Lens in die englische Hauptstadt, mit dem französischen Erstligisten hatte er die Saison 2025/26 auf Rang zwei beendet.
Bei Crystal Palace steigt der 47-Jährige in große Fußstapfen. Unter Glasner hatten die „Eagles“ den FA Cup, den Community Shield sowie die Conference League gewonnen – für den Traditionsklub die ersten drei Titel der Vereinsgeschichte.
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