Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Trainer ist da

Crystal Palace verkündet Glasners Nachfolger

Premier League
16.06.2026 07:19
Oliver Glasner verabschiedete sich als Conference-League-Sieger von Crystal Palace.
Oliver Glasner verabschiedete sich als Conference-League-Sieger von Crystal Palace.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Crystal Palace hat einen neuen Trainer! Knapp drei Wochen nach Oliver Glasners letztem Spiel als Coach der „Eagles“ hat der Premier-League-Klub Pierre Sage als dessen Nachfolger verkündet.

0 Kommentare

„Es ist fantastisch, hier bei Crystal Palace zu sein. Ich bin begeistert von der Geschichte des Vereins und den letzten Saisons. Oliver Glasner hat Unglaubliches geleistet, jetzt muss ich es ihm gleichtun. Wir kommen mit großen Ambitionen hierher“, wird der Franzose in einer Aussendung der Londoner zitiert.

Vizemeister in Ligue 1
Sage wechselt von RC Lens in die englische Hauptstadt, mit dem französischen Erstligisten hatte er die Saison 2025/26 auf Rang zwei beendet.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner
Neuer Trainer-Favorit
Aus für Glasner? Milan setzt nun auf Ruben Amorim
14.06.2026

Bei Crystal Palace steigt der 47-Jährige in große Fußstapfen. Unter Glasner hatten die „Eagles“ den FA Cup, den Community Shield sowie die Conference League gewonnen – für den Traditionsklub die ersten drei Titel der Vereinsgeschichte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
16.06.2026 07:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Oliver Glasner
Crystal Palace
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
134.268 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
115.263 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
92.131 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1396 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1383 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1054 mal kommentiert
Mehr Premier League
WM-Fahrer im Visier
Folgt nach Bayern-Aus nun überraschender Wechsel?
Werner vor Ablöse
Trainer-Paukenschlag bei Leipzig: Kommt Ex-Bayer?
Jetzt ist es fix!
Zukunft von ÖFB-Teamspieler Gregoritsch geklärt
Offiziell bestätigt
Fix! Schalke 04 holt früheren ÖFB-Teamstürmer
Medizincheck in USA
Wechselt Wunschspieler noch während WM zu Bayern?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf