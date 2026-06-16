Auflösungserscheinungen zum Start bei der Austria

Auf den finanzgebeutelten Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt kommt noch einiges an Arbeit zu. Beim Trainingsstart des Neo-Regionalligisten war Coach Bobby Grubor noch allein auf weiter Flur – zudem muss er viele Abgänge verkraften. Ein Talente-Duo unterschreibt in der 2. Liga. Immerhin: Zwei Legionäre laufen auf Probe.