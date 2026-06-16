Jazz-Legende Abdullah Ibrahim mit 91 gestorben

Der weltberühmte Jazzpianist Abdullah Ibrahim ist tot. Der aus Kapstadt stammende Musiker sei im Alter von 91 gestorben, so Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Bekannt wurde Ibrahim mit der Anti-Apartheid-Hymne „Mannenberg“.
Ramaphosa würdigte den Musiker und Komponisten als Jazz-Ikone, Kultur-Aktivisten und Weltbürger. Er habe sich lebenslang gegen Rassismus und Apartheid eingesetzt und sein Publikum mit sorgfältig konzipierten Auftritten begeistert. „Er hat unser Leben mit seiner musikalischen Begabung und seinem Einsatz für eine bessere Welt bereichert. Möge seine Seele in Frieden ruhen.“ 2009 war Ibrahim mit dem südafrikanischen Ikhamanga-Orden in Silber geehrt worden.
Südafrika „immer im Herzen“
Ibrahims Lebensgefährtin Marina Umari erklärte nach Angaben von Medienberichten, er habe Südafrika und sein Volk immer im Herzen gehabt. Seine Liebe zu seiner Heimat sei unerschütterlich gewesen, egal wo er sich gerade aufgehalten habe. Nach kurzer Krankheit sei er am Montag friedlich im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen, zitierten südafrikanische Medien die Familie Ibrahims. Zuletzt lebte der Musiker in Deutschland.
Die Schönheit der Musik liegt darin, dass sie alle Kulturen überschreitet.
Abdullah Ibrahim
Ibrahim wurde 1934 als Adolph Johannes Brand in Kapstadt geboren. Lange Zeit trat er unter seinem Künstlernamen Dollar Brand auf. Nach seiner Bekehrung zum Islam nannte er sich Abdullah Ibrahim. In seine Jazzmusik flossen auch die musikalischen Traditionen seiner südafrikanischen Heimat ein.
Zu Zeiten der Rassentrennung in Südafrika wurde der Pianist bekannt mit seiner inoffiziellen Anti-Apartheid-Hymne „Mannenberg“. „Die Schönheit der Musik liegt darin, dass sie alle Kulturen überschreitet“, sagte er einmal in einem Interview.
Wahlheimat am Chiemsee
Zuletzt lebte der Musiker in Aschau im bayerischen Chiemgau. Im benachbarten Ort Söllhuben wollte er Ende Oktober noch zwei Konzerte geben. Ende Juli war zudem noch ein Auftritt in München geplant.
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