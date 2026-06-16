Jazz-Legende Abdullah Ibrahim mit 91 gestorben

Südafrika „immer im Herzen“

Ibrahims Lebensgefährtin Marina Umari erklärte nach Angaben von Medienberichten, er habe Südafrika und sein Volk immer im Herzen gehabt. Seine Liebe zu seiner Heimat sei unerschütterlich gewesen, egal wo er sich gerade aufgehalten habe. Nach kurzer Krankheit sei er am Montag friedlich im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen, zitierten südafrikanische Medien die Familie Ibrahims. Zuletzt lebte der Musiker in Deutschland.