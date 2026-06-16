Sofort wieder raus aus USA: „Desaster“ für WM-Team

Am Sonntag hatte es noch geheißen, die iranischen Fußballer dürfen bei der WM in den USA übernachten. Doch daraus wurde nichts! Das Team um Starspieler Mehdi Taremi musste am Montag direkt nach dem 2:2 gegen Neuseeland das Land verlassen und wieder ins Teamquartier ins mexikanische Tijuana zurückreisen.