Diesel-Leck am Bahnhof in Schwarzach: Einsatz

Zu einem Gefahrguteinsatz eilte die Freiwillige Feuerwehr in Schwarzach (Salzburg) am Montagnachmittag: Diesel trat aus einem 1000-Liter-Tank eines Bauzuges am Bahnhof aus. Die Ehrenamtlichen pumpten den Treibstoff in Fässer um und reinigten den Gleisbereich. Für den Bahnverkehr gab es keine Auswirkungen.
Diesel trat aus dem Überdruckventil eines 1000-Liter-Tanks eines Bauzugs, heißt es im Bericht der örtlichen Feuerwehr. Die Alarmierung durch die ÖBB erfolgte gegen 16.20 Uhr. Um Verschmutzungen zu vermeiden, handelten die Floriani-Jünger schnell: Sie pumpten den Treibstoff mit speziellem Werkzeug in sogenannten Überfässer um.
„Nach Abschluss der Umpumparbeiten sowie der erforderlichen Bindemaßnahmen im Gleisbereich konnte die Feuerwehr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken“, heißt es im Bericht. Die Bundesbahnen stellten einen Bauzug mit einem Krank für den Einsatz zur Verfügung. Verletzt wurde niemand. Auch auf den Bahnverkehr hatte der Einsatz keine Auswirkungen.
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