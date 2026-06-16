Diesel-Leck am Bahnhof in Schwarzach: Einsatz

„Nach Abschluss der Umpumparbeiten sowie der erforderlichen Bindemaßnahmen im Gleisbereich konnte die Feuerwehr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken“, heißt es im Bericht. Die Bundesbahnen stellten einen Bauzug mit einem Krank für den Einsatz zur Verfügung. Verletzt wurde niemand. Auch auf den Bahnverkehr hatte der Einsatz keine Auswirkungen.