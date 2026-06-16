Süße Botschaft! Vaterfreuden bei Superstar Neymar

Neymar muss bei WM weiter passen

Sportlich hat der Sieger der Champions League im Jahr 2015 aktuell nicht so viel Grund zur Freude. Eine Wadenverletzung, die er sich Mitte Mai zugezogen hatte, verhinderte seinen Einsatz gegen Marokko (1:1). Neymar unterzog sich bereits weiteren Untersuchungen, trainierte am Montag nur im Fitnessstudio und nicht mit der Mannschaft am Feld. Ein Einsatz des brasilianischen Rekordtorschützen (79 Treffer) im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti am Freitag ist demnach äußerst unrealistisch.