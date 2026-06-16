Süße Botschaft! Vaterfreuden bei Superstar Neymar

Brasiliens Superstar Neymar hat sportlich wegen einer Verletzung aktuell noch wenig Grund zur Freude, privat schwebt der Edelkicker aber im siebenten Himmel. Seine Partnerin Bruna Biancardi erwartet das dritte gemeinsame Kind.
Schöne Nachrichten von Brasiliens Topstar Neymar! Der 34-Jährige erwartet mit seiner Partnerin Bruna Biancardi das dritte gemeinsame Kind. Das gab die Influencerin mit einem Video auf YouTube bekannt.
Vierte Tochter für Brasiliens Superstar
„Ich drehe durch“, lautetet die freudige Reaktion des früheren Barcelona- und PSG-Kickers, der damit zum fünften Mal Vater wird.
Neben einem Sohn, der mittlerweile 15 Jahre ist, wird es für den Edeltechniker die vierte Tochter. „Ich werde eine Band gründen und ab heute werden wir die Spice Girls sein“, scherzte Neymar.
Neymar muss bei WM weiter passen
Sportlich hat der Sieger der Champions League im Jahr 2015 aktuell nicht so viel Grund zur Freude. Eine Wadenverletzung, die er sich Mitte Mai zugezogen hatte, verhinderte seinen Einsatz gegen Marokko (1:1). Neymar unterzog sich bereits weiteren Untersuchungen, trainierte am Montag nur im Fitnessstudio und nicht mit der Mannschaft am Feld. Ein Einsatz des brasilianischen Rekordtorschützen (79 Treffer) im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti am Freitag ist demnach äußerst unrealistisch.
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