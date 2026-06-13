Projekt gegen Gewalt an Frauen wird fortgeführt

150.000 Euro aus dem Frauenministerium

Nachdem das Anliegen im April im Ministerrat aufgeschlagen war, erfuhr LH Thomas Stelzer (ÖVP) kürzlich per Schreiben aus dem Frauenministerium: „Seitens des Frauenressorts ist eine Finanzierung des neu konzipierten SToP-Projekts jedenfalls beabsichtigt.“ Seit vergangenem Dienstag steht nun fest, wie es konkret weitergeht. Im Gleichbehandlungsausschuss des Parlaments gab Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) bekannt, dass ihr Ressort seit 1. Juni erstmalig das Projekt mit 150.000 Euro für dieses und kommendes Jahr mitfinanziere. Ein „Ausfall an allfällig bisher bestehenden Landes- oder Gemeindeförderungen“ könne damit aber nicht kompensiert werden, hält man im Ministerium fest.