Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finanzierung gesichert

Projekt gegen Gewalt an Frauen wird fortgeführt

Oberösterreich
13.06.2026 13:00
SToP soll dazu beitragen, dass Zeichen für drohende Gewalt an Frauen frühzeitig erkannt werden.
SToP soll dazu beitragen, dass Zeichen für drohende Gewalt an Frauen frühzeitig erkannt werden.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Der Hilferuf aus OÖ ist in Wien angekommen: Das Frauenministerium übernimmt die Ende Mai ausgelaufene Förderung für das Projekt SToP – Stadtteile ohne Partnergewalt. Die SPÖ möchte, dass sich auch das Land OÖ an der Mitfinanzierung dieser Initiative zur frühzeitigen Erkennung von Gewalt an Frauen beteiligt.

0 Kommentare

Da waren sich im Jänner alle Fraktionen im Landtag einig: Das Projekt SToP – Stadtteile ohne Partnergewalt muss weitergeführt werden. Weil die Finanzierung durch das Sozialressort aber nur bis Ende Mai gesichert war, appellierte das Land an den Bund, die Fortführung von SToP sicherzustellen. 

150.000 Euro aus dem Frauenministerium
Nachdem das Anliegen im April im Ministerrat aufgeschlagen war, erfuhr LH Thomas Stelzer (ÖVP) kürzlich per Schreiben aus dem Frauenministerium: „Seitens des Frauenressorts ist eine Finanzierung des neu konzipierten SToP-Projekts jedenfalls beabsichtigt.“ Seit vergangenem Dienstag steht nun fest, wie es konkret weitergeht. Im Gleichbehandlungsausschuss des Parlaments gab Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) bekannt, dass ihr Ressort seit 1. Juni erstmalig das Projekt mit 150.000 Euro für dieses und kommendes Jahr mitfinanziere. Ein „Ausfall an allfällig bisher bestehenden Landes- oder Gemeindeförderungen“ könne damit aber nicht kompensiert werden, hält man im Ministerium fest.

Auch Geld vom Land gefordert
Und genau da setzen die Sozialdemokraten in OÖ an: „Der Bund macht seinen Teil, jetzt muss auch das Land Oberösterreich endlich mitwirken“, fordert SPÖ-Frauensprecherin Renate Heitz. Denn: Anders als von manchen Gemeinden und der Stadt Linz gab es bisher für SToP keine Landesförderung.

Zitat Icon

StoP leistet wertvolle Arbeit in Nachbarschaften. Es braucht ein nachhaltiges Finanzierungsmodell, an dem sich Bund, Land und Gemeinden gemeinsam beteiligen.

Renate Heitz, SPÖ-Frauensprecherin

Sechs Standorte in Oberösterreich
In OÖ gibt es sechs SToP-Standorte – in Linz (Urfahr, Franckviertel), Wels (Pernau, Neustadt), Leonding und Perg. Das Projekt basiert auf der Idee, dass Anrainer dazu ermutigt werden, Zivilcourage zu zeigen und Partnergewalt nicht zu verschweigen oder zu dulden. „StoP informiert und hilft, häusliche Gewalt früh zu erkennen und zu unterbrechen“, heißt es auf der Internetseite des vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser koordinierten Projekts. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.06.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.024 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
103.293 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
82.774 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1768 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1518 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Oberösterreich
Finanzierung gesichert
Projekt gegen Gewalt an Frauen wird fortgeführt
Am Minoritenplatz
Gratis Kaffee und Kipferl für die ersten 100 Fans
Schreckliche Details
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
Krone Plus Logo
Investor erklärt:
Wie man Pleite-Betriebe wieder profitabel macht
Wer hat‘s entschieden?
Baum-Posse in Vorchdorf: Gehsteig ist zugepflanzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf