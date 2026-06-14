E-Scooter-Lenker stand unter Drogeneinfluss

Ein E-Scooter, der völlig übermotorisiert war, fiel Welser Polizisten am Samstag auf. Dessen Lenker konnte schließlich aber nicht nur deswegen überführt werden, sondern auch, weil er Suchtgift konsumiert hatte. Auf den 51-Jährigen kommen jetzt mehrere Anzeigen zu.
Am Samstagabend wurde eine Verkehrsstreife der Polizei in Wels im Bereich der Vogelweiderstraße auf einen E-Scooter-Lenker aufmerksam. Der Mann war mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
Der 51-jährige Welser von Polzisten gestoppt und eine Kontrolle am Rollenprüfstand durchgeführt. Diese ergab einen Messwert von 63 km/h.
Urintest schlug an
Aufgrund eindeutiger Symptome einer Suchtgift-Beeinträchtigung wurde mit dem Lenker ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser zeigte, dass der Mann mehrere illegale Substanzen konsumiert hatte.
Eine klinische Untersuchung verweigerte der 51-Jährige. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, er wird mehrfach angezeigt.
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