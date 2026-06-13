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Alle Lichter abgedreht

Raser flüchtete mit 150 km/h vor der Polizei

Oberösterreich
13.06.2026 14:00
(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dass bei dieser rücksichtslosen Fahrt nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder. Ein (noch) unbekannter Raser war in der Nacht auf Sonntag mit 100 km/h durch Vöcklabruck unterwegs. Als die Beamten bemerkte, die ihn stoppen wollten, drehte er alle Lichter ab und raste mit 150 km/h davon.

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Am Samstag führte eine Polizeistreife gegen 2 Uhr entlang der B1 im Stadtgebiet von Vöcklabruck Lasermessungen durch, wobei die Beamten kurz darauf ein ankommendes Auto von Gmunden kommend in Fahrtrichtung Timelkam mit knapp 100 km/h innerorts gemessen haben. Dieses Auto überholte zwei auf der rechten Spur fahrende Autos auf Höhe eines Einkaufszentrums.

Nachdem die Beamten das Blaulicht aktivierten und das Anhaltezeichen setzten, deaktivierte der Lenker sämtliche Lichter des Autos und flüchtete mit über 150 km/h. Anschließend überholte der Lenker auf der Flucht noch ein weiteres Auto. Beim gesuchten Auto handelt es sich um einen Audi A5 oder A7 Baujahr 2023 abwärts in schwarz.

Zeugenhinweise bitte unter 059133-4160 bekanntgeben.

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