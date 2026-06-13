Raser flüchtete mit 150 km/h vor der Polizei

Dass bei dieser rücksichtslosen Fahrt nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder. Ein (noch) unbekannter Raser war in der Nacht auf Sonntag mit 100 km/h durch Vöcklabruck unterwegs. Als die Beamten bemerkte, die ihn stoppen wollten, drehte er alle Lichter ab und raste mit 150 km/h davon.