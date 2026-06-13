„Die Lebendigkeit von Vätern hat heute mehr Platz“

Die traditionelle Rolle des Ernährers sei deshalb aber nicht verschwunden, sondern erweitert worden. Genau darin liege jedoch eine Herausforderung. „Unsere Väter und Großväter wünschten heute, sie hätten mehr Zeit mit ihren Kindern gehabt. Wir versuchen jetzt, dass wir das alles unter einen Hut bekommen – das geht sich in Summe aber nicht aus.“ Für viele Männer bedeutet das einen ständigen Balanceakt zwischen Beruf, Partnerschaft und Familienleben. „Das trifft vor allem auch getrennt lebende Väter, die Gott sei Dank nicht automatisch auch Randväter sein müssen: Qualität, Verlässlichkeit und Alltäglichkeit spielen hier eine wichtige Rolle.“ Unter „Mental Load“ leiden Väter dennoch nicht – denn dabei geht es Pimann zufolge um Aufgaben, die immer noch fast zur Gänze Frauen obliegen. Überforderung kennen Männer eher im beruflichen Kontext, so der Experte.