Viel Sonne und 30 Grad lösen bald den Regen ab

Der doch recht viele Niederschlag in den vergangenen zwei Wochen sorgte zwar in der Natur für Entspannung, an den niedrigen Grundwasserständen änderte das aber noch wenig. Und schon bald lösen viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad den Regen sowieso wieder ab.
Wenn man aktuell aus dem Fenster sieht, hat man das Gefühl, dass es die ganze Zeit regnet, beziehungsweise dass der nächste Schauer unmittelbar bevorsteht. Und unser Gefühl trügt uns auch nicht. „Es hat natürlich nicht überall gleich viel geregnet. Aber der Juni war bis jetzt tendenziell schon sehr feucht. Die akute Trockenheit für die Landwirtschaft und in den Gärten ist jetzt einmal erledigt“, erklärt Alexander Ohms, Meteorologe bei der GeoSphere Austria.
Boden nimmt viel Flüssigkeit auf
Doch das Problem der niedrigen Grundwasserstände bleibe weiterhin bestehen. „Der Boden ist oberflächlich sehr trocken und nimmt viel Flüssigkeit auf. Es landet also nicht alles sofort im Grundwasser. Oft braucht es Zeit, bis der Regen darauf Auswirkungen hat. Entscheidend wird sein, wie sich der Sommer weiterentwickelt“, erklärt Peter Kickinger vom Hydrographischen Dienst des Landes.
Jahr bis jetzt viel zu trocken
Grundsätzlich sei das Jahr bisher – bis auf die vergangenen zwei Wochen – viel zu trocken gewesen. „Wir haben bei weitem nicht das aufgeholt, was uns gefehlt hat“, betont Kickinger. In Linz zum Beispiel hätte es seit Jahresbeginn 350 Liter regnen sollen. Tatsächlich wurden aber nur 236 Liter – sprich ein Drittel weniger – registriert. Und auch ab Mitte der kommenden Woche erwartet uns eine sommerliche Periode mit meist trockenem Wetter.
Die Niederschläge haben eine positive Auswirkung. Es dauert ein bisschen, bis man das im Grundwasser merkt. Der Boden ist oberflächlich trocken, nimmt viel auf.
Peter Kickinger, Hydrographischer Dienst des Landes Oberösterreich
„Am Mittwoch bekommen wir schon knapp 30 Grad. Ab Donnerstag gibt es dann viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Punktuelle Wärmegewitter sind da allerdings nicht ausgeschlossen. Aber wir werden das generelle Niederschlagsdefizit noch länger mitschleppen“, prognostiziert Ohms.
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