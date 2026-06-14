Viel Sonne und 30 Grad lösen bald den Regen ab

Wenn man aktuell aus dem Fenster sieht, hat man das Gefühl, dass es die ganze Zeit regnet, beziehungsweise dass der nächste Schauer unmittelbar bevorsteht. Und unser Gefühl trügt uns auch nicht. „Es hat natürlich nicht überall gleich viel geregnet. Aber der Juni war bis jetzt tendenziell schon sehr feucht. Die akute Trockenheit für die Landwirtschaft und in den Gärten ist jetzt einmal erledigt“, erklärt Alexander Ohms, Meteorologe bei der GeoSphere Austria.