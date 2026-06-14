Betrunke Lenkerin prallte mit Wagen in Tunnelwand

Eine Probeführerscheinbesitzerin aus Sierning setzte sich am Samstagabend, nachdem sie zuvor erheblich Alkohol konsumiert hatte, hinter das Steuer ihres Fahrzeuges. Bei Waldneukirchen beschädigte sie die Wand des Tunnels Grünburg und Teile der Tunneltechnik. Ihr Beifahrer wurde dabei verletzt. Ein Alkotest ergab, dass die Lenkerin zum Zeitpunkt des Unfalls 1,18 Promille im Blut hatte.
Eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus Sierning war am Samstagabend mit ihrem Pkw auf der B 140 in Fahrtrichtung ihrer Heimatgemeinde unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich ein 21-Jähriger (ebenfalls aus Sierning).
Totalschaden am Auto
Die junge Frau fuhr in den Tunnel Grünburg bei Waldneukirchen ein und verlor plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn, touchierte dabei die Tunnelwand und mehrere Beschilderungen. Er kam dann – im Frontbereich schwer beschädigt – auf der Gefahrbahn zum Stillstand.
Führerschein ist weg
Der Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Alkotest bei der Probeführerscheinbesitzerin ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, wird angezeigt. Arbeiter der Straßenmeisterei mussten den Schaden an der Tunneltechnik erst beheben, bevor die Röhre nach rund zweieinhalb Stunden Sperre am späten Abend wieder freigegeben werden konnte.
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