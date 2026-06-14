Betrunke Lenkerin prallte mit Wagen in Tunnelwand

Eine Probeführerscheinbesitzerin aus Sierning setzte sich am Samstagabend, nachdem sie zuvor erheblich Alkohol konsumiert hatte, hinter das Steuer ihres Fahrzeuges. Bei Waldneukirchen beschädigte sie die Wand des Tunnels Grünburg und Teile der Tunneltechnik. Ihr Beifahrer wurde dabei verletzt. Ein Alkotest ergab, dass die Lenkerin zum Zeitpunkt des Unfalls 1,18 Promille im Blut hatte.