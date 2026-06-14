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Schule könnte nach Femizid geschlossen bleiben

Oberösterreich
Vor dem Schulgebäude hängt eine schwarze Fahne.
Vor dem Schulgebäude hängt eine schwarze Fahne.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nach dem Femizid in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) am Freitag wird am Sonntag über den weiteren Schulbetrieb entschieden. Eine Runde aus Vertretern der Bildungsdirektion, der Krisenhilfe Oberösterreich, des Lehrpersonals sowie der Gemeinde führt dazu ein Abstimmungsgespräch.

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Laut APA-Informationen soll dabei über eine Schulschließung für Montag diskutiert werden. Denkbar ist eine unterschiedliche Vorgangsweise für die Volks- und die Mittelschule, die in demselben Schulzentrum untergebracht sind. So könnte etwa die Volksschule offen bleiben, die Mittelschule aber zumindest am Montag für den Unterricht geschlossen werden.

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Umgestaltung der Schulbibliothek möglich
Ein weiteres Problem soll der Umgang mit der Schulbibliothek sein, in der die Leiche der 28-jährigen Lehrerin gefunden wurde. So befinde sich der Tatort nicht irgendwo in einem separaten Bereich des Gebäudes, sondern sei relativ zentral gelegen, hieß es.

Dadurch müssten Schülerinnen und Schüler den Ort des Geschehens immer wieder passieren. Auch eine Umgestaltung des Bereiches wird offenbar in der Runde diskutiert.

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