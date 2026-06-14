Schule könnte nach Femizid geschlossen bleiben

Laut APA-Informationen soll dabei über eine Schulschließung für Montag diskutiert werden. Denkbar ist eine unterschiedliche Vorgangsweise für die Volks- und die Mittelschule, die in demselben Schulzentrum untergebracht sind. So könnte etwa die Volksschule offen bleiben, die Mittelschule aber zumindest am Montag für den Unterricht geschlossen werden.