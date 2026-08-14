Stolze Mama beendete nach Mini-Comeback Karriere

In der Schweiz gab es diese Woche noch einmal ein Mini-Comeback, aber eigentlich war es die Abschiedstour! Christine Wolf beendete Freitag Abend bei den Swiss Ladies Open ihre Golf-Karriere. In dieser schrieb sie mit ihrem Sieg 2019 bei den Hero Women´s Indian Open Geschichte.
Das Hallo war groß, als Christine Wolf mit Tochter Mia diese Woche bei den Swiss Ladies Open auf die Tour zurückkehrte. Viele Spielerinnen begrüßten die Tirolerin herzlich, gab es jede Menge Umarmungen. Die Schweizer Golf-Größe Caroline Rominger ließ es sich nicht nehmen, am ersten Tag Caddie für „Chrissie“ zu sein.
Ehemann und Tochter begleiteten sie
Wolf genoss den Auftritt in der Schweiz. Ehemann und Tochter begleiteten sie auch auf den Runden. Die 15 Monate alte Mia fühlte sich sehr wohl. Christine lächelt: „Sie mag Bälle über alles. Mein Mann kommt aus dem Volleyball, ich aus dem Golf. Wir haben wirklich viele Bälle daheim. Das gefällt ihr sehr.“
Auch wenn sie den Cut am Freitag verpasste, war sie mit ihrer 72er-Runde happy: „Es hat noch einmal sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon Donnerstag den Ball sehr gut getroffen, da sind nur die Putts nicht so gefallen. Das war ein sehr schönes Ende meiner Karriere.“
Die 2012 begann und ihren größten Höhepunkt mit dem Sieg bei den Hero Women´s Indian Open 2019 hatte. Unvergesslich waren für sie auch die Olympischen Spiele 2016 in Rio.
Über Aussage von Christian Stocker gewundert
Ihr größter Schatz ist aber das Familienglück. „Wenn Mia mich umarmt oder anlächelt, ist es das schönste Gefühl.“ Zum Sager von Kanzler Christian Stock, dass Kindererziehung keine Arbeit sei, meinte sie: „Diese Aussage hat auch mich verwundert. Diese Arbeit hört nicht auf, da gibt es keinen Feierabend, bist du rund um die Uhr im Einsatz. Das kam bei den meisten Mamas nicht gut an.“
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