Stolze Mama beendete nach Mini-Comeback Karriere

Über Aussage von Christian Stocker gewundert

Ihr größter Schatz ist aber das Familienglück. „Wenn Mia mich umarmt oder anlächelt, ist es das schönste Gefühl.“ Zum Sager von Kanzler Christian Stock, dass Kindererziehung keine Arbeit sei, meinte sie: „Diese Aussage hat auch mich verwundert. Diese Arbeit hört nicht auf, da gibt es keinen Feierabend, bist du rund um die Uhr im Einsatz. Das kam bei den meisten Mamas nicht gut an.“