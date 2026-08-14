Bahnausfall: So kommen Sie zu ihrem Ferienflieger

Weiter unklar ist, was genau den Kabelbrand am Praterstern ausgelöst hat, der zur großen S-Bahn-Sperre in Wien geführt hat. Die ÖBB gehen aber nicht von Fremdverschulden aus. 20 Kilometer Kabel müssen jetzt getauscht werden. Das dauert Wochen. Und ab September ist ohnehin das Herzstück der Stammlinie zwischen Hauptbahnhof und Praterstern wegen Umbauarbeiten zu.