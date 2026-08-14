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Bahnausfall: So kommen Sie zu ihrem Ferienflieger

Wien
14.08.2026 16:00
Große Auswirkungen hat der Kabelbrand bei der S-Bahn. Der Weg zum Flieger nach Schwechat ist nun ...
Große Auswirkungen hat der Kabelbrand bei der S-Bahn. Der Weg zum Flieger nach Schwechat ist nun mühsamer.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, Zwefo, stock.adobe.com)
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Von Alexander Schönherr

Wer zum Flughafen muss, sollte wegen der aktuellen S-Bahn-Sperre mehr Zeit einplanen. Vor allem Busse dienen als Ersatz. Oder Fernzüge. 

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Weiter unklar ist, was genau den Kabelbrand am Praterstern ausgelöst hat, der zur großen S-Bahn-Sperre in Wien geführt hat. Die ÖBB gehen aber nicht von Fremdverschulden aus. 20 Kilometer Kabel müssen jetzt getauscht werden. Das dauert Wochen. Und ab September ist ohnehin das Herzstück der Stammlinie zwischen Hauptbahnhof und Praterstern wegen Umbauarbeiten zu.

Wer jetzt zum Flughafen muss, hat folgende Möglichkeiten:

  • Von Wien-Mitte aus fahren Ersatzbusse zum Airport, weil der CAT eingestellt ist. „Wir haben mehrere Busse pro Stunde, Fahrzeit 21 Minuten“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. Der Zug hatte 16 Minuten benötigt.
  • Von der Geiselbergstraße aus bringt die S-Bahnlinie 7 Fluggäste zu ihrem Ziel. Laut ÖBB „mindestens 15 Minuten“ mehr einplanen.
  • Ab Hauptbahnhof fahren Fernverkehrszüge den Flughafen an. Diese können zeitweise sehr voll sein.
  • Der Vienna Airport Bus startet von drei verschiedenen Standorten aus: Westbahnhof (alle 30 Minuten, Betriebszeiten in Richtung Airport 3 bis 24 Uhr), Schwedenplatz (Halbstundentakt bis 21.30 Uhr, dann stündlich, Betriebszeiten 3.30 bis 23.30 Uhr) sowie Donauzentrum (im Stundentakt im Zeitraum von 4.58 bis 19.58 Uhr).
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