Bahnausfall: So kommen Sie zu ihrem Ferienflieger

Wer zum Flughafen muss, sollte wegen der aktuellen S-Bahn-Sperre mehr Zeit einplanen. Vor allem Busse dienen als Ersatz. Oder Fernzüge.
Weiter unklar ist, was genau den Kabelbrand am Praterstern ausgelöst hat, der zur großen S-Bahn-Sperre in Wien geführt hat. Die ÖBB gehen aber nicht von Fremdverschulden aus. 20 Kilometer Kabel müssen jetzt getauscht werden. Das dauert Wochen. Und ab September ist ohnehin das Herzstück der Stammlinie zwischen Hauptbahnhof und Praterstern wegen Umbauarbeiten zu.
Wer jetzt zum Flughafen muss, hat folgende Möglichkeiten:
Richtung Süden hat der Notfahrplan auch Auswirkungen. Nahverkehrszüge von und nach Liesing enden bzw. beginnen in Meidling bzw. Hauptbahnhof. Die Sanierung der S-Bahn-Strecke nördlich des Praterstern soll aber mit Schulbeginn fertig sein.
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