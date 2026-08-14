Brisantes Foto: Karner traf Präsident von Ruanda

Bis zu 100.000 Migranten sollen im Lager Platz haben

In dem Lager könnten bis zu 10.000 Migranten untergebracht werden, deren Asylanträge in EU-Staaten bereits abgelehnt wurden. Ziel wäre es, die Rückkehr in die Herkunftsländer zu organisieren. Die Überlegungen gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass ein Teil der Betroffenen eine freiwillige Rückkehr in die Heimat einem längeren Aufenthalt in Uganda vorziehen könnte. Wie genau die Rückführungen organisiert und welche rechtlichen Bedingungen dafür gelten würden, ist Gegenstand der Verhandlungen.