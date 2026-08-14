Jetzt Wende: Vermisste Israelinnen untergetaucht!

Mit einem dramatischen Appell richtete sich vor wenigen Tagen sogar die israelische Botschaft an die Öffentlichkeit, um bei der Suche nach den beiden Frauen zu helfen. Ein durchaus offensiver und eher unüblicher Schritt. Wie die „Krone“ berichtete, stiegen Mutter und Tochter in einer Airbnb-Wohnung in Wien ab, seit vergangenen Freitag sind sie wie vom Erdboden verschluckt. Ihren gebuchten Flug zurück nach Tel Aviv ließen sie verstreichen.