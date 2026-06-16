GAK-Star Harakaté vor Wechsel zu Meister LASK

Neuer GAK-Rekordtransfer

Die Ablösesumme soll sich laut Informationen von Sky Sport Austria auf etwa 1,5 Millionen Euro belaufen – was für den GAK zumindest historische Bedeutung hat: Denn damit schwingt sich Harakaté zum neuen Rekordtransfer des Klubs auf. Noch vor Mario Bazina, der Anfang 2006 aus Graz zum SK Rapid gewechselt war.