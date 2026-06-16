GAK-Star Harakaté vor Wechsel zu Meister LASK

Transfer-Paukenschlag in Österreichs Bundesliga: Der GAK muss in der kommenden Saison wohl auf Offensiv-Allrounder Ramiz Harakaté verzichten, der Franzose steht vor einem Wechsel zu Meister LASK nach Oberösterreich!
Harakaté war zur abgelaufenen Saison von Zweitligist St. Pölten zu den „Rotjacken“ gewechselt und hatte sich nach kurzer Anlaufzeit zur offensiven Lebensversicherung entwickelt. Mit seinen elf Toren ließ der 23-Jährige auch den nominellen Mittelstürmer und Kapitän Daniel Maderner (8) hinter sich.
Neuer GAK-Rekordtransfer
Die Ablösesumme soll sich laut Informationen von Sky Sport Austria auf etwa 1,5 Millionen Euro belaufen – was für den GAK zumindest historische Bedeutung hat: Denn damit schwingt sich Harakaté zum neuen Rekordtransfer des Klubs auf. Noch vor Mario Bazina, der Anfang 2006 aus Graz zum SK Rapid gewechselt war.
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