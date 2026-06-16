Huch! „Blitzer“-Alarm bei Model Leni Klum

Leni Klum hat ihre Fans gerade hinter die Kulissen eines Shootings mitgenommen. Und dabei kam es offenbar zu einem kleinen Bademantel-Missgeschick ...
In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Heidi Klum gerade jede Menge Fotos und Videos, die sie bei den Vorbereitungen für ein Shooting zeigen.
Da wurden etwa dem Make-up der letzte Schliff erteilt, während Leni obenrum nicht mehr als ein Handtuch überm Dekolleté trägt, oder die perfekte Chanel-Tasche für vor der Kamera ausgesucht.
Kleines Bademantel-Hoppala
Doch vor allem bei einem Foto mussten die Fans wohl zweimal hinschauen – und das lag nicht nur an dem auffälligen Federschmuck, den die 22-Jährige auf dem Kopf trägt.
Der passt nämlich nicht nur perfekt zur roten Sonnenbrille, sondern auch zum Herzchen-Emoji, das Leni an einer ziemlich pikanten Stelle platziert hat. Denn offenbar gab‘s beim Posing vor dem Spiegel ein kleines Bademantel-Malheur.
Leni ganz cool
Herzchen-Emoji sei Dank, fand das Selfie aber trotz „Blitzer“-Alarm doch noch den Weg ins Netz. Und Leni bewies, dass sie selbst Outfit-Hoppalas mit der nötigen Gelassenheit nimmt.
Zugegeben: Die 22-Jährige hat auch bei der Besten gelernt! Denn Mama Heidi Klum geizt bekanntlich nicht mit ihren Reizen und präsentiert ihren Fans gerne mal ein bisschen mehr Haut ...
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