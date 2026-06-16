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Bademantel-Malheur

Huch! „Blitzer“-Alarm bei Model Leni Klum

Society International
16.06.2026 19:00
Leni Klum posierte nur im Bademantel vor dem Spiegel. Ein kleines Bademantel-Hoppala nimmt sie ...
Leni Klum posierte nur im Bademantel vor dem Spiegel. Ein kleines Bademantel-Hoppala nimmt sie gelassen.(Bild: instagram.com/leniklum)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Leni Klum hat ihre Fans gerade hinter die Kulissen eines Shootings mitgenommen. Und dabei kam es offenbar zu einem kleinen Bademantel-Missgeschick ...

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In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Heidi Klum gerade jede Menge Fotos und Videos, die sie bei den Vorbereitungen für ein Shooting zeigen.

Da wurden etwa dem Make-up der letzte Schliff erteilt, während Leni obenrum nicht mehr als ein Handtuch überm Dekolleté trägt, oder die perfekte Chanel-Tasche für vor der Kamera ausgesucht.

Leni Klum zeigte sich in ihrer Instagram-Story unter anderem nur mit Handtuch bedeckt.
Leni Klum zeigte sich in ihrer Instagram-Story unter anderem nur mit Handtuch bedeckt.(Bild: instagram.com/leniklum)

Kleines Bademantel-Hoppala
Doch vor allem bei einem Foto mussten die Fans wohl zweimal hinschauen – und das lag nicht nur an dem auffälligen Federschmuck, den die 22-Jährige auf dem Kopf trägt. 

Mit einem Herzchen sorgte Leni Klum dafür, dass die Fans nicht zu viel Haut zu sehen bekommen.
Mit einem Herzchen sorgte Leni Klum dafür, dass die Fans nicht zu viel Haut zu sehen bekommen.(Bild: instagram.com/leniklum)

Der passt nämlich nicht nur perfekt zur roten Sonnenbrille, sondern auch zum Herzchen-Emoji, das Leni an einer ziemlich pikanten Stelle platziert hat. Denn offenbar gab‘s beim Posing vor dem Spiegel ein kleines Bademantel-Malheur.

Leni ganz cool
Herzchen-Emoji sei Dank, fand das Selfie aber trotz „Blitzer“-Alarm doch noch den Weg ins Netz. Und Leni bewies, dass sie selbst Outfit-Hoppalas mit der nötigen Gelassenheit nimmt.

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Zugegeben: Die 22-Jährige hat auch bei der Besten gelernt! Denn Mama Heidi Klum geizt bekanntlich nicht mit ihren Reizen und präsentiert ihren Fans gerne mal ein bisschen mehr Haut ...

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