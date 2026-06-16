Der Meister zwischen Aufbruch und Zurückhaltung

Punkt 15.30 Uhr lässt Erfolgstrainer Didi Kühbauer am Mittwoch seine rot-weiß-roten Primgeiger erstmals wieder los! Nun startet auch Doublesieger LASK in die Saison-Vorbereitung. Das auch mit einem neuen Klub-Vize, der gleich einmal die Aussagen des Geschäftsführers gecrasht hat ...
Exakt ein Monat nach der Double-Party startet der Meister und Cupsieger die Saison-Vorbereitung – allerdings ohne den für den LASK im Titelkampf zum großen Unterschiedsspieler gewordenen Sasa Kalajdzic. Dafür aber mit einem erst gestern präsentierten neuen Klub-Vize: Alex Kroes (51), zuletzt Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam, sorgte auch gleich mit markigen Aussagen für Aufmerksamkeit!
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