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Vor Trainingsstart

Der Meister zwischen Aufbruch und Zurückhaltung

„Krone“-Plus
16.06.2026 20:35
Am 17. Mai wurde Cupsieger LASK auch Meister.
Am 17. Mai wurde Cupsieger LASK auch Meister.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Punkt 15.30 Uhr lässt Erfolgstrainer Didi Kühbauer am Mittwoch seine rot-weiß-roten Primgeiger erstmals wieder los! Nun startet auch Doublesieger LASK in die Saison-Vorbereitung. Das auch mit einem neuen Klub-Vize, der gleich einmal die Aussagen des Geschäftsführers gecrasht hat ...

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Exakt ein Monat nach der Double-Party startet der Meister und Cupsieger die Saison-Vorbereitung – allerdings ohne den für den LASK im Titelkampf zum großen Unterschiedsspieler gewordenen Sasa Kalajdzic. Dafür aber mit einem erst gestern präsentierten neuen Klub-Vize: Alex Kroes (51), zuletzt Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam, sorgte auch gleich mit markigen Aussagen für Aufmerksamkeit!

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