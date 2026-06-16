Vier Nationen – warum Olise Frankreich wählte

Englands letzter Versuch vor der EM 2024

Vor der EM 2024 startete England noch einen letzten Versuch. „Er müsste seine sportliche Staatsangehörigkeit wechseln. Das Verfahren würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Er ist natürlich ein großartiger Spieler, er wurde nicht in Frankreichs Kader aufgenommen und ist ein Spieler, der uns interessieren muss, weil er hervorragend ist – aber es besteht keine Chance, dass das rechtzeitig zur EM klappt“, ordnete der damalige Trainer Gareth Southgate im Mai 2024 ein.