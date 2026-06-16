Dank „Krone“-Familie: Bastis großer Wunsch erfüllt

Heute ist er ans Pflegebett gefesselt. Kann nur noch den Kopf und ein bisschen die Hände bewegen. Ein Gendefekt, der sich in Muskelschwund niederschlägt, ist dafür der Grund. „Wenn noch einmal etwas mit seiner Lunge ist, dann kann man nichts mehr für meinen Buben machen, das wurde uns deutlich gesagt“, so die Mutter. Im Kopf ist Bastian ganz klar. Daher weiß er auch um seine Prognose.