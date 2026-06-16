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Eishockey – NHL

Trainer-Aus bei Stanley-Cup-Finalist Las Vegas!

US-Sport
16.06.2026 20:35
John Tortorella
John Tortorella(Bild: AFP/BRUCE BENNETT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights hat sich von seinem Interimscoach John Tortorella getrennt!

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Die NHL-Franchise aus Las Vegas teilte mit, dass der 67-jährige US-Amerikaner zur neuen Eishockey-Saison nicht mehr Teil des Teams sein wird.

Tortorella war erst im März nach Las Vegas geholt worden und führte die Golden Knights bis in die NHL-Final-Serie.

Dort unterlag Vegas in sechs Spielen den Carolina Hurricanes. Die Entscheidung fiel in der Nacht zum Montag (MESZ).

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