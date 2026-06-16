Iran-Trump: Verhandlungen gehen in die 2. Runde

Araqchi warnt vor israelischen Angriffen auf den Libanon

Die USA und der Iran hatten sich zuvor auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs geeinigt und nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet. Kernpunkte der ersten Phase sind das offizielle Kriegsende, die Öffnung der Straße von Hormus, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und der Wiederaufbau. Trump betonte, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen. Araqchi warnte zudem, dass jeder israelische Angriff auf den Libanon oder eine anhaltende militärische Präsenz auf libanesischem Gebiet ab jetzt einen Verstoß gegen die Rahmenvereinbarung mit den USA darstelle.