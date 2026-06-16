Weniger Öl, mehr Fußball: Saudi-Boom geht weiter!

Das will auch das Nationalteam bei der WM. 2022 gab’s das 2:1-Wunder gegen den späteren Weltmeister Argentinien, vier Jahre später „ermauerte“ man sich zum Auftakt ein 1:1 gegen Uruguay. Wo die weitere Reise jetzt hin geht? „Die Erwartungshaltung ist groß. Roberto Mancini kam mit großer Begeisterung, hatte aber gleich wenig Erfolg wie Rückkehrer Herve Renard.“ Der vor einem Monat entlassen wurde. „Jetzt ist Georgios Donis am Ruder.“

Die grünen Falken haben im Hinblick auf die WM 2034 andere Sorgen. „Es wurde vor allem in die Spitze investiert, im Unterbau bzw. Nachwuchs besteht Aufholfbedarf. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.“

Ein Wettlauf gegen die Zeit ...