Mama von Häftling als Häfn-Schmugglerin angeklagt

Vom Drogen-Papier kleine Ecken abgeschnitten

Angeblich sei dem Sohn der Angeklagten von Mitinsassen gesagt worden, dass ihm etwas passiere, wenn er seine Mutti nicht zum Schmuggel überreden könne. So soll die Serbin, für die die Unschuldsvermutung gilt, die in Drogen getränkte Briefe bei einem Mittelsmann abgeholt haben. In den Häfn nahm sie diese dann aber nicht mit. Der Tatbestand sei dennoch erfüllt, so die Anklägerin.