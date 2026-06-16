Nach Kiefer- und Kinnbruch! Zidane fordert Messi

Nachname nicht am Trikot

Jetzt taucht wieder ein Zidane bei einer WM auf. Nämlich Zinedines Sohn Luca. Anders als sein Papa läuft er aber nicht für Frankreich, sondern für Algerien auf. Außerdem steht er nicht im Mittelfeld sondern im Tor. Dass er nicht nach seinem Namen, sondern nach den Leistungen beurteilt werden will ist an seinem Trikot ersichtlich. Auf dem Rücken steht nicht Zidane, sondern Luca.