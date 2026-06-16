Nach Kiefer- und Kinnbruch! Zidane fordert Messi

Wenn Algerien in der Nacht beim WM-Auftakt Argentinien fordert, taucht ein prominenter Name auf: Zidane! Luca, Sprössling von Zinedine Zidane, ist Torhüter der Nordafrikaner. Um die Teilnahme bei der Endrunde musste er bangen!
Vor 20 Jahren verabschiedete sich Zinedine Zidane im WM-Finale 2006 gegen Italien mit einem Kopfstoß gegen Marco Materazzi in der Verlängerung von der großen Fußballbühne. Den Titel sicherte sich damals die Squadra Azzurra im Elfmeterschießen.
Nachname nicht am Trikot
Jetzt taucht wieder ein Zidane bei einer WM auf. Nämlich Zinedines Sohn Luca. Anders als sein Papa läuft er aber nicht für Frankreich, sondern für Algerien auf. Außerdem steht er nicht im Mittelfeld sondern im Tor. Dass er nicht nach seinem Namen, sondern nach den Leistungen beurteilt werden will ist an seinem Trikot ersichtlich. Auf dem Rücken steht nicht Zidane, sondern Luca.
Spielt mit Schutzmaske
Für die algerische Nationalmannschaft absolvierte er seit Oktober 2025 bereits sieben Länderspiele. Um die Weltmeisterschaft musste er heuer aber bangen. Ende April erlitt er in einem Zweitliga-Spiel in Spanien mit seinem Klub Granada einen Kiefer- und Kinnbruch. Mittlerweile ist er aber wieder fit, trug bei den vergangenen Spielen eine Schutzmaske.
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