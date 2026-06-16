Haftstrafen: Mit Doppelgänger Testament gefälscht

Witwer freundete sich mit Masseurin an

Von Anfang an: Hans Günter B. lebte alleine in seinem Anwesen in Niederösterreich, hatte keine Kinder und war verwitwet. „Wie es so ist mit einsamen alten Männern, hat er nach Gesellschaft gesucht“, so Verteidigerin Astrid Wagner. Und die fand er in einer bereits damals 45 Jahre jüngeren Masseurin über eine Anzeige. Es entwickelte sich eine Freundschaft – auch mit sexuellen Kontakten.