Rekord! 61-Jährige lief in 48 Tagen 5000 Kilometer

Täglich von 4.30 bis 20.30 Uhr auf den Beinen

Die Wienerin war täglich von 4.30 bis 20.30 Uhr auf den Beinen, ehe es nach Hause in die Badewanne und zur Massage von Ehemann Stephan, erster Geiger bei den Wiener Symphonikern, ging. Ihre Motivation ist spirituell begründet: „Du gehst über deine Grenzen, um dich mit etwas Größerem zu verbinden.“ Ihre Inspiration ist der Inder Sri Chinmoy: „Er vertrat die Ansicht, dass Meditation Frieden in die Welt bringt und Laufen eine Form der Meditation ist.“