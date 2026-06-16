Steirer legt 14.000 km für Valentino Rossi zurück

Echte Fan-Liebe kennt keine Grenzen. Ein Steirer machte für sein MotoGP-Idol Valentino Rossi die Autobahn zum Zuhause. Daheim wohnt Ronny Müller im Hotel – eine eigene Wohnung zahlt sich nicht aus. Das Kennzeichen seines Autos ziert ein Autogramm von VR46.
Nicht nur im Motorsport gibt es Fans – und solche, die doch noch ein bisschen mehr sind. So hat die Verehrung für MotoGP-Legende Valentino Rossi aus Ronny Müller einen regelrechten „Superfan“ gemacht. Der seit wenigen Wochen sogar ein vom neunfachen Motorrad-Weltmeister höchstpersönlich unterschriebenes Kennzeichen sein Eigen nennen darf! Das können weltweit wahrscheinlich nicht viele Leute von sich behaupten.
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