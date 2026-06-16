Steirer legt 14.000 km für Valentino Rossi zurück

Nicht nur im Motorsport gibt es Fans – und solche, die doch noch ein bisschen mehr sind. So hat die Verehrung für MotoGP-Legende Valentino Rossi aus Ronny Müller einen regelrechten „Superfan“ gemacht. Der seit wenigen Wochen sogar ein vom neunfachen Motorrad-Weltmeister höchstpersönlich unterschriebenes Kennzeichen sein Eigen nennen darf! Das können weltweit wahrscheinlich nicht viele Leute von sich behaupten.