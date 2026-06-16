Aus Österreich in die Geschichtsbücher der WM

Machte er auch. Er hatte in St. Pölten oft mit Verletzungen zu kämpfen, kam bei den „Wölfen“ während seiner 19 Einsätze auf „nur“ sechs Treffer (zwei Assists). „Das war auch den Reisen geschuldet. Wenn er zum Nationalteam geflogen ist, war er oft 36 Stunden unterwegs – in eine Richtung, versteht sich.“