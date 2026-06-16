Aus Österreich in die Geschichtsbücher der WM

„Das hat mich so gefreut für Elijah. Er ist ein bodenständiger Bursche, privat sehr nett“, fieberte Ostliga-Kicker Andree Neumayer mit seinem früheren Teamkollegen mit. Der in Los Angeles gegen den Iran zweimal die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte, für den ersten Doppelpack in Neuseelands WM-Geschichte sorgte.
Und mit dem jetzigen Kremser in der Vorsaison noch gemeinsam bei Zweitligist St. Pölten auf dem Platz stand. „Du hast damals schon gemerkt, dass er nach Höherem strebt, seinen Weg machen wird.“
Machte er auch. Er hatte in St. Pölten oft mit Verletzungen zu kämpfen, kam bei den „Wölfen“ während seiner 19 Einsätze auf „nur“ sechs Treffer (zwei Assists). „Das war auch den Reisen geschuldet. Wenn er zum Nationalteam geflogen ist, war er oft 36 Stunden unterwegs – in eine Richtung, versteht sich.“
Unvergessen war der März 2025. Vier Tage, nachdem Neuseeland in Auckland das WM-Ticket gegen Neukaledonien (3:0) gelöst hatte, lief Just im Derby gegen die Admira auf, erzielte ein Tor.“
„FIFA könnte mehr helfen“
Neumayer: „Das Ganze geht am Körper nicht spurlos vorbei. Er ließ sich nichts anmerken, war Profi durch und durch.“ Bestätigte der 26-Jährige zuletzt in Schottland bei Motherwell. „Offenbar haben die Klubs aus Glasgow schon angefragt!“
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