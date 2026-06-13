Die teure Baustelle von „Schlossherr“ Walter Ruck

110 Quadratmeter Bürofläche in einem ehemaligen Habsburger Jagdschloss: Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer (WKW), residiert in Hernstein südlich von Wien besonders standesgemäß. In einem früheren Portierhaus auf dem Areal von Schloss Hernstein, das als Seminar- und Veranstaltungszentrum genutzt wird, hat sich der Kammerboss sein eigenes Reich eingerichtet – nur wenige Kilometer von seinem privaten Wohnsitz entfernt. Das Büro soll eher an einen Herrenclub erinnern als an die moderne Arbeitsstätte eines Interessenvertreters für Wiener Unternehmer.