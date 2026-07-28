Boeing 737 MAX
US-Behörde warnt vor lockeren Sitzen in Flugzeugen
In Hunderten Boeing 737-MAX-Jets könnten die Sitze locker sein, wie die US-Luftfahrtbehörde FAA am Montag gewarnt hat. Da das eine Gefahr für die Passagiere darstellen könnte, wird nun eine Inspektion gefordert.
Bei einer Notlandung oder starken Turbulenzen könnten sich die Sitze aus der Verankerung lösen, Passagiere verletzen und Fluchtwege blockieren, teilte die Behörde am Montag mit. Die vorgeschlagene Direktive betrifft 453 in den USA registrierte Flugzeuge.
Die Anordnung ist ein weiterer Rückschlag für Boeing. Der Flugzeugbauer steht seit einer Reihe von Produktionspannen unter verschärfter Beobachtung, insbesondere seit Anfang 2024 ein Rumpfteil einer 737-MAX im Flug herausbrach. Ein Boeing-Sprecher erklärte, der Konzern habe die Fluggesellschaften bereits im Dezember 2025 über das Problem informiert und unterstütze die Anordnung der FAA.
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