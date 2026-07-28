UK-Partei erstattet Anzeige wegen Guillotine-Foto

Polizei prüft Vorgang

„Wenn ein Stadtratskandidat der Partei „Reform“ eine Morddrohung gegen einen linken Politiker veröffentlichen würde, wäre das tagelang das Hauptthema in allen Nachrichten des Landes. Wenn der Vorsitzende einer großen linken Partei dies gegenüber dem Vorsitzenden von „Reform UK“ tut, findet es kaum Beachtung“, zeigt er sich entsetzt. Die Polizei bestätigte, den Vorgang zu prüfen.