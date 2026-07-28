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„Anstiftung zum Mord“

UK-Partei erstattet Anzeige wegen Guillotine-Foto

Außenpolitik
28.07.2026 08:08
Reform-UK-Chef Nigel Farage hat wiederholt Sorge um seine persönliche Sicherheit geäußert.
Reform-UK-Chef Nigel Farage hat wiederholt Sorge um seine persönliche Sicherheit geäußert.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
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Von krone.at

Die britische Rechtsaußenpartei Reform UK hat wegen eines vom Vorsitzenden der Grünen, Zack Polanski, weiterverbreiteten Fotos mit einer Guillotine und einer Anspielung auf Reform-Chef Nigel Farage die Polizei eingeschaltet und den Vorgang angezeigt.

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Das von Polanski auf Instagram weiterverbreitete Foto zeigte einen Mann, der ein Siegeszeichen machte und ein T-Shirt mit einer Guillotine und dem Schriftzug „We‘re only making plans for Nigel“ trug. Der Spruch ist eine Zeile aus einem Lied der britischen Rockband XTC aus dem Jahr 1979.

Dies ist der X-Beitrag, der von Polanski geteilt worden sein soll. Der angebliche Fotograf des Bildes stellt klar: „Polanski hat dieses Foto nicht gepostet.“

Bild am Montag entfernt
Das Foto war Teil einer von einem freiberuflichen Fotografen veröffentlichten Bilderreihe von einer Veranstaltung in Bristol, an der Polanski teilgenommen hatte. Der Beitrag wurde am Montag bearbeitet und das umstrittene Bild entfernt.

Zack Polanski
Zack Polanski(Bild: AFP)

Die britischen Grünen erklärten, Polanski „verurteile das Foto“. Er habe die Weiterverbreitung eines Beitrags mit mehreren Fotos bestätigt, ohne zu bemerken, dass dieser weitere Bilder enthalten habe, die er zuvor nicht gesehen habe.

„Jagd eröffnet“
Der führende Parteipolitiker Zia Yusuf bezeichnete die Veröffentlichung als „Anstiftung zum Mord“. „Wenn Zack Polanski bis morgen um diese Zeit nicht in Polizeigewahrsam ist, hat die Polizei die Jagd auf Parlamentsmitglieder eröffnet“, schrieb er auf X.

Polizei prüft Vorgang
„Wenn ein Stadtratskandidat der Partei „Reform“ eine Morddrohung gegen einen linken Politiker veröffentlichen würde, wäre das tagelang das Hauptthema in allen Nachrichten des Landes. Wenn der Vorsitzende einer großen linken Partei dies gegenüber dem Vorsitzenden von „Reform UK“ tut, findet es kaum Beachtung“, zeigt er sich entsetzt. Die Polizei bestätigte, den Vorgang zu prüfen.

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