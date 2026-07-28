25 Parkplätze weg: Bim nur zwei Minuten schneller

Schon seit 13. Juli fahren die Linie D und die anderen Ringlinien die Haltestelle Parlament nicht mehr an. Analysen hätten gezeigt, dass benachbarte Haltestellen deutlich häufiger genutzt werden. Es ist eine von 20 Maßnahmen, damit die Fahrzeit bis zu drei Minuten pro Fahrtrichtung verkürzt wird. Doch das ist noch nicht alles.