Beschäftigte in Industrie müssen um Jobs zittern

Auftragslage schlecht

Über alle Industriebranchen hinweg beurteilt nicht einmal ein Viertel der Unternehmer die derzeitige Geschäftslage als gut. Dafür sehen nahezu 50 Prozent durchwegs schwarz. Und nur fünf Prozent rechnen mit einer Verbesserung in den kommenden Monaten. Besonders kritisch ist die Ertragslage – und 82 Prozent der Betriebe sind überzeugt, dass das auch in nächster Zukunft so bleibt. Die Auftragsbestände liegen im negativen Bereich, auch bei Auslandsaufträgen überwiegen negative Einschätzungen. Das bestätigt den Rückgang bei heimischen Exporten (die „Krone“ berichtete).