Admira ist vor dem Liga-Auftakt im freien Fall

„Ich gehe davon aus, dass das unsere letzte Saison in Liga zwei sein wird“, hatte Admiras Präsident Christian Tschida posaunt. Fragt sich nur, in welcher Liga die Südstädter bald auflaufen werden. Beim Cup-Start, pardon: Aus in Leithaprodersdorf (1:2) präsentierte man sich beim Viertligisten wie ein Absteiger. Was wenig überraschend kam. Bereits zuvor hatte man sich im Test gegen Gebietsligist Gars zum 3:2-Sieg gemüht, gab’s u. a. ein 2:3 gegen Donaufeld.