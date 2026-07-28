Admira ist vor dem Liga-Auftakt im freien Fall

Nach dem peinlichen Cup-Aus bei Viertligist Leithaprodersdorf läuten die Alarmglocken in der Südstadt. Der Sommer-Umbruch beziehungsweise Ausverkauf hinterließ bei der Admira Spuren – in Liga zwei droht nun der Abstiegskampf.
„Ich gehe davon aus, dass das unsere letzte Saison in Liga zwei sein wird“, hatte Admiras Präsident Christian Tschida posaunt. Fragt sich nur, in welcher Liga die Südstädter bald auflaufen werden. Beim Cup-Start, pardon: Aus in Leithaprodersdorf (1:2) präsentierte man sich beim Viertligisten wie ein Absteiger. Was wenig überraschend kam. Bereits zuvor hatte man sich im Test gegen Gebietsligist Gars zum 3:2-Sieg gemüht, gab’s u. a. ein 2:3 gegen Donaufeld.
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