Familie ging im Kreis und musste gerettet werden

Dann kam Wetterumschwung

Zwar hatte sich die Familie eine Wetterprognose eingeholt, nach der sich das Wetter um die Mittagszeit hätte bessern sollen. Doch auch da hatten die Fünf kein Glück: Stattdessen senkte sich nämlich die Wolkendecke ab und es zogen teilweise kräftige Regenschauer mit starkem Wind durch. Trotz der mitgeführten Regenbekleidung verließen die Familie nach rund sieben Stunden Wanderung die Kräfte und sie verständigten gegen 16.30 Uhr den Hüttenwirt, der die Rettungskette in Gang setzte.