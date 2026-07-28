Familie ging im Kreis und musste gerettet werden

Mit ihren drei, sechs und acht Jahren alten Kindern wollte ein Ehepaar aus Deutschland am Krippenstein zur Simonyhütte wandern. Das ging allerdings ordentlich schief. Zuerst ging die Familie im Kreis und dann kam auch noch schlechtes Wetter dazu. Am Ende wurden die Fünf vom Berg geholt.
Die beiden 35-jährigen Eltern waren am Montagmorgen mit ihren drei und sechs Jahre alten Töchtern sowie dem achtjährigen Sohn mit der Krippensteinbahn bis zur Talstation des dritten Seilbahnabschnittes gefahren. Von dort starteten sie wie geplant ihre Wanderung zur Simonyhütte.
Weil aber die Familie den zur Hütte führenden „Trägerweg“ zunächst nicht fand, bewegte sie sich einige Zeit im Kreis, bevor sie schließlich die vorgesehene Abzweigung entdeckte. Der weitere Aufstieg über den hochalpinen Wanderweg gestaltete sich für die Familie anspruchsvoller und kräftezehrender als erwartet.
Dann kam Wetterumschwung
Zwar hatte sich die Familie eine Wetterprognose eingeholt, nach der sich das Wetter um die Mittagszeit hätte bessern sollen. Doch auch da hatten die Fünf kein Glück: Stattdessen senkte sich nämlich die Wolkendecke ab und es zogen teilweise kräftige Regenschauer mit starkem Wind durch. Trotz der mitgeführten Regenbekleidung verließen die Familie nach rund sieben Stunden Wanderung die Kräfte und sie verständigten gegen 16.30 Uhr den Hüttenwirt, der die Rettungskette in Gang setzte.
Rettung per Helikopter
Die beiden Mädchen zeigten bereits eindeutige Anzeichen einer Unterkühlung. Die fünfköpfige Familie wurde schließlich von zwei Rettungshubschraubern ins Tal gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.