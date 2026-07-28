Holland und Zendaya planen riesige zweite Hochzeit

Zecken-Sorge

Bei den Vorbereitungen kam es jedoch zu einem unerwarteten Problem: Jemand auf dem Schlossgelände, das David Manners, dem Duke of Rutland, und seiner Familie gehört, wurde im Freien von einer Zecke gebissen. Der Insider erklärte: „Das hat für ziemliche Aufregung gesorgt. Tom und Zendaya bestehen seitdem darauf, dass keine Gäste in die Nähe dieses Bereichs kommen dürfen, damit keiner der Hollywood-Stars ebenfalls von einer Zecke gebissen wird. Zecken können Borreliose übertragen.“