Veratschnigs Traumstart für die Wette mit Röhl

„Ich genieße es, wenn Außenverteidiger Tore schießen“, erklärte der 37-jährige Chefcoach und verriet der „Krone“: „Niki und ich haben ein Abkommen, was wir am Ende der Saison sehen wollen. Mal gucken, ob er das erfüllt. Wenn er es schafft, dann lade ich ihn gerne zum Essen ein.“