Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FC Red Bull Salzburg

Veratschnigs Traumstart für die Wette mit Röhl

Sport
26.07.2026 07:00
Cheftrainer Danny Röhl (li.) mit Nikolas Veratschnig.
Cheftrainer Danny Röhl (li.) mit Nikolas Veratschnig.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Mit einem klaren 7:1-Sieg bei Regionalligist SV Oberwart ist der Saisonstart des FC Red Bull Salzburg gelungen. Besonders Neuzugang Nikolas Veratschnig wusste im Burgenland mit einem Treffer sowie zwei Assists zu gefallen. Das hilft dem Kärntner bei einer Wette, die er mit Cheftrainer Danny Röhl laufen hat. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

2500 Zuschauer im Informstadion in Oberwart sorgten zum Auftakt in die neue Saison der Bullen für eine würdige Kulisse. Dass die Gastgeber einen Treffer erzielten, war der verdiente Lohn nach einem aufopferungsvollen Kampf des Regionalligisten.

Mit dem 7:1 konnten auch die Salzburger gut leben, zumal Trainer Danny Röhl sich über sechs Torschützen freuen durfte. „Genau das brauchen wir“, grinste der Deutsche. „Wir haben aktuell eine sehr, sehr gute Mannschaft beisammen, auch wenn ich das nicht überbewerten will.“

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg feierte einen Kantersieg gegen SV Oberwart.
ÖFB-Cup
Sensation bleibt aus! Salzburg feiert Kantersieg
25.07.2026

Bemerkenswert: Neuzugang Nikolas Veratschnig, der im ersten Pflichtspiel der Saison die Kapitänsbinde trug, erwies sich wie schon in der Vorbereitung als Vollstrecker und steuerte neben zwei Assists auch einen Treffer im Burgenland bei.

„Ich genieße es, wenn Außenverteidiger Tore schießen“, erklärte der 37-jährige Chefcoach und verriet der „Krone“: „Niki und ich haben ein Abkommen, was wir am Ende der Saison sehen wollen. Mal gucken, ob er das erfüllt. Wenn er es schafft, dann lade ich ihn gerne zum Essen ein.“

Lesen Sie auch:
Oliver Lukic (re.) und Takumu Kawamura (2. v. re.) sind kommende Saison keine Bullen mehr.
Heimkehr und Leihe
Red Bull Salzburg gibt zwei weitere Spieler ab
25.07.2026

Wir haben beim 23-jährigen nachgehakt, der gestand, dass die Anzahl der erwarteten Torbeteiligungen „höher ist, als ich gedacht hätte“. Mehr als ein „zweistellig“ ließ er sich allerdings nicht entlocken. Dafür aber, dass er mit dem größten Vergnügen gewinnen würde.

„Das Restaurant suche ich aus. Wenn ich es schaffe, wird’s etwas Teures“, scherzte er und freute sich über einen perfekten Einstand bei Bullen. „Besser kannst du es nicht haben. Ich trage die Kapitänsbinde voller Stolz und mit Ehre und versuche, den Verein immer gut zu vertreten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
26.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
139.212 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
120.666 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
102.801 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
994 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
911 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Innenpolitik
ÖVP schmeißt Ruck raus – neuer Machtkampf droht
886 mal kommentiert
In der ÖVP ist der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des schwarzen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf