Was geschah wirklich in Kärntner Gedenkstätte?

Am 27. Juli 2025 rückt ein alter Bauernhof über den Bergen von Bad Eisenkappel plötzlich in den Blickpunkt: Denn bei einem antifaschistischen Bildungscamp stürmen Polizeibeamte samt Hund, Drohnen, Hubschrauber das Gelände. Und all das, weil die großteils jungen 100 Teilnehmer wild gecampt und gegen Naturschutzauflagen verstoßen hätten!