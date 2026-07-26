Strenger Asylkurs: Jetzt kommen Verhaltensregeln

Die Steiermark als Asylland so unattraktiv wie möglich zu machen: Das ist Ziel der Landesregierung und vor allem der FPÖ. Entsprechend verschärft wurden in den vergangenen Monaten die Regeln für Bezieher der Grundversorgung und Bewohner von Asylheimen. Mit 15. Juni ist zum Beispiel eine in steirischen Flüchtlingsquartieren geltende Hausordnung in Kraft getreten, deren Einhaltung verpflichtend ist; bei Verstößen sind Strafen und Sanktionen vorgesehen.