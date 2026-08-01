Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch ein Abgang droht

LASK: Lob für „Notlösung“, aber die Suche läuft

Bundesliga
01.08.2026 06:41
Christoph Lang (Mitte) traf auch gegen den GAK.
Christoph Lang (Mitte) traf auch gegen den GAK.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der LASK hat seine Form aus der Meistersaison in die neue Spielzeit der Bundesliga mitgenommen. Für Trainer Dietmar Kühbauer ist nach dem dominanten 3:0-Auftaktsieg am Freitag gegen den GAK aber noch nicht alles Gold, was glänzt. Zumindest ein neuer Stürmer wird bis Transferschluss noch gesucht, wegen des Kreuzbandrisses von Ramiz Harakate möglicherweise sogar ein zweiter. Im Idealfall sollen die Verstärkungen vor dem Champions-League-Play-off Ende August eintreffen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen den GAK kompensierten die Linzer den Abgang von Offensiv-Schlüsselspieler Sasa Kalajdzic mit einem sehr flexiblen Ansatz. Das Trio aus Doppeltorschütze Samuel Adeniran, Krystof Danek und Christoph Lang funktionierte. Letzterer traf nach vier Toren im Cup in Kalsdorf (7:0) auch in der Liga. Dabei war Lang vor Saisonstart nicht einmal als Stürmer vorgesehen, sprang aber ein, weil auch Moses Usor noch nicht voll fit ist. „Es ist gut, dass Lang diese Situation angenommen hat“, erklärte Kühbauer. „Mich freut es, dass er ein gutes Spiel gemacht und sich mit dem Tor belohnt hat.“

LASK-Trainer Didi Kühbauer
LASK-Trainer Didi Kühbauer(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Stürmer gesucht, Bogarde-Abgang nicht ausgeschlossen
Der Coach begrüßte, dass der 24-Jährige Druck auf die anderen Stürmer mache. Aufgrund der Verletzung von Neuzugang Harakate sei man an vorderster Front etwas dünn, gestand LASK-Sportdirektor Dino Buric auf Sky. Man schaue sich auf dem Transfermarkt um. „Wir wollen uns in der Spitze verstärken, nicht nur in der Masse. Wir werden aber keinen 20-Plus-Tore-Stürmer umsetzen können, so realistisch muss man sein.“ Wenn man die offene Position noch schließe, glaube er das Team für alle Aufgaben in der Saison gut gewappnet, versicherte Buric.

Lesen Sie auch:
Samuel Adeniran (links) und Christoph Lang (rechts) schossen den LASK zum Sieg.
GAK chancenlos
LASK eröffnet neue Saison in meisterhafter Manier
31.07.2026
Stanković im Visier
Abpfiff-Eklat! GAK-Goalie von LASK-Fans beworfen
31.07.2026
Stimmen zu LASK – GAK
Kühbauer: „Die Jungs haben es ganz gut gemacht!“
31.07.2026

Verlieren könnten die Linzer noch Mittelfeldmann Melayro Bogarde. Der 24-Jährige wird als möglicher Nachfolger des Ex-Rapidlers Mamadou Sangare mit RC Lens in Verbindung gebracht. „Wenn etwas für einen Leistungsträger kommt, wird der betreffende Verein tief in die Tasche greifen müssen“, sagte Buric über mögliche Abgänge. Bogarde sei ein „sehr, sehr wichtiger Spieler“, ergänzte Kühbauer, das habe man auch nach dessen Einwechslung gegen den GAK gesehen. „Aber wenn ein unmoralisches Angebot kommt, verstehe ich in Österreich jeden Klub.“

Melayro Bogarde (re.) könnten den LASK noch verlassen.
Melayro Bogarde (re.) könnten den LASK noch verlassen.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Linzer erfahren Gegner im CL-Play-off
Mit der Leistung seines Teams war Kühbauer zufrieden. „Weil die Jungs sehr gut zusammenarbeiten“, begründete der Ex-Internationale. „Wenn du kein Tor bekommst, kannst du nicht verlieren. Den letzten Ball können wir aber noch ein bisschen besser spielen.“ Ähnlich sah es Lang, der erstmals seit 15 Monaten in der Liga nicht als „Joker“, sondern als Startelf-Spieler ein Tor erzielte. „Ich kann es auch von Anfang an“, erklärte der Steirer. „Vor allem Umschaltsituationen können wir besser fertigspielen. Es gibt noch in vielen Aspekten Luft nach oben.“

Die nächste Bewährungsprobe steht für den Meister nächsten Sonntag (9. August) bei der Wiener Austria bevor. Davor erfahren die Linzer am Montag noch ihren Gegner im Play-off um den Einzug in die Champions League. Die prominenteren möglichen Kontrahenten sind Celtic Glasgow, AEK Athen sowie bei deren Aufstieg aus der dritten Quali-Runde Roter Stern Belgrad mit ÖFB-Rekordnationalspieler Marko Arnautovic, Dinamo Zagreb und Slovan Bratislava.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
01.08.2026 06:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
159.460 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
130.038 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
94.975 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3708 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1119 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
1049 mal kommentiert
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Mehr Bundesliga
0:3-Pleite zum Auftakt
„Keine 10 Mio. Euro!“ Nur ein GAK-Kicker überzeugt
Sport Tv Logo
Coach hat große Ziele
Schopps Rasselbande: So steirisch ist Hartberg!
Auch ein Abgang droht
LASK: Lob für „Notlösung“, aber die Suche läuft
Sport Tv Logo
Pfanner mit Ansage
Altach-Boss überzeugt: „Macht den Fußball kaputt!“
Sport Tv Logo
Violettes Comeback
„Keines dieser Gerüchte ist zu mir durchgedrungen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf