LASK: Lob für „Notlösung“, aber die Suche läuft

Linzer erfahren Gegner im CL-Play-off

Mit der Leistung seines Teams war Kühbauer zufrieden. „Weil die Jungs sehr gut zusammenarbeiten“, begründete der Ex-Internationale. „Wenn du kein Tor bekommst, kannst du nicht verlieren. Den letzten Ball können wir aber noch ein bisschen besser spielen.“ Ähnlich sah es Lang, der erstmals seit 15 Monaten in der Liga nicht als „Joker“, sondern als Startelf-Spieler ein Tor erzielte. „Ich kann es auch von Anfang an“, erklärte der Steirer. „Vor allem Umschaltsituationen können wir besser fertigspielen. Es gibt noch in vielen Aspekten Luft nach oben.“