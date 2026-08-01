Mit SUV um 84 km/h zu schnell ins Radar gerast

Die Salzburger Straße ist eine bei Rasern sehr beliebte Strecke, obwohl dort regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Das musste auch ein 23-jähriger Bosnier aus Linz feststellen: Der Range Rover Evoque, mit dem er um 84 km/h zu schnell fuhr, wurde vorläufig abgenommen.