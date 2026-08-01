Mit SUV um 84 km/h zu schnell ins Radar gerast

Die Salzburger Straße ist eine bei Rasern sehr beliebte Strecke, obwohl dort regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Das musste auch ein 23-jähriger Bosnier aus Linz feststellen: Der Range Rover Evoque, mit dem er um 84 km/h zu schnell fuhr, wurde vorläufig abgenommen.
Eine Streife führte am Freitag gegen 22:30 Uhr in einer 70er-Zone in der Salzburger Straße Lasermessungen durch. Dabei wurde ein 23-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz stadtauswärts fahrend mit einer Geschwindigkeit von 154 km/h gemessen.
Range Rover beschlagnahmt
Der Wagen, ein Range Rover Evoque, wurde vorläufig beschlagnahmt und dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.
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