410 Firmenpleiten und 3700 Neugründungen

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Oberösterreich genau 3699 Unternehmen neu gegründet. Das entspricht einem leichten Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein großes Plus von 17 Prozent gab es hingegen bei den Betriebsübernahmen: 396 Firmen wurden heuer schon übernommen (im Vorjahr waren es 338).