Baum in Gastgarten umgefallen, Mann verletzt

Viele umgestürzte Bäume

Der stürmische Wind, der beinahe über das ganze Bundesland zog, hielt die Feuerwehren auf Trab. Nur im oberen Mühlviertel blieb es vergleichsweise ruhig. 150 Feuerwehreinsätze wurden schließlich ab etwa 20 Uhr wegen der heftigen Sturmböen, die teilweise bis zu 102 km/h erreichten, von den Feuerwehren abgearbeitet. In Steinbach am Attersee drohte ein Kran umzustürzen, in der Mehrzahl mussten aber umgestürzte Bäume entfernt und gesichert werden.