Baum in Gastgarten umgefallen, Mann verletzt

Viel Wind, ein wenig Abkühlung, nur vereinzelt Regen und zahlreiche Feuerwehreinsätze – so kann man die vergangene Nacht in Oberösterreich beschreiben. In Wels kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein Baum war umgestürzt und auf eine Laterne gefallen, die dann einen Gast (74) verletzte.
Es war mehr eine Sturmfront, als eine Gewitterfront, die da am Freitag in der Nacht über weite Teile Oberösterreichs zog. „Nur im Innviertel, im Bereich des Kobernaußerwaldes hat es lokal geregnet“, zieht Josef Haslhofer von Geosphere Austria eine ernüchternde Bilanz.
In Wels kam er zu einer gefährlichen Situation. In einem Gastgarten hatte der Sturm einen Kastanienbaum abgeknickt. Der Baum fiel in der Folge auf eine Laterne, die wiederum einen 74-jährigen Gast traf. Der Mann wurde leicht an der Stirn verletzt. Die Feuerwehr musste den Baum sichern und zusammenschneiden, der Gastgarten wurde natürlich gesperrt.
Viele umgestürzte Bäume
Der stürmische Wind, der beinahe über das ganze Bundesland zog, hielt die Feuerwehren auf Trab. Nur im oberen Mühlviertel blieb es vergleichsweise ruhig. 150 Feuerwehreinsätze wurden schließlich ab etwa 20 Uhr wegen der heftigen Sturmböen, die teilweise bis zu 102 km/h erreichten, von den Feuerwehren abgearbeitet. In Steinbach am Attersee drohte ein Kran umzustürzen, in der Mehrzahl mussten aber umgestürzte Bäume entfernt und gesichert werden.
Regen in der Nacht auf Sonntag
In der Nacht auf Sonntag könnte dann endlich auch der so ersehnte Regen kommen. „Vor allem im südlichen Bundesland sollte es teilweise sogar ergiebigen Regen geben“, so Josef Haslhofer.
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