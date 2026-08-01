Junger Drogenlenker wollte Urinprobe fälschen

„Sieht immer so aus“

Die Flüssigkeit darin war jedoch hell und schaumig, außerdem waren Essensreste sichtbar. Auf Nachfrage, ob dies Urin sei, sagte der 20-Jährige, dies würde bei ihm immer so aussehen. Ein Test ergab jedoch, dass es sich um keinen Urin handelte. Bei der anschließenden Vorführung zum Amtsarzt stellte dieser eine eindeutige Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Dem 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.