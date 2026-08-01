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„Ergibt keinen Sinn“

Freche Diebe stibitzen Solarpaneele von PV-Anlage

Oberösterreich
01.08.2026 08:00
Am Dach der PV-Anlage in Lohnsburg fehlen aktuell zwei Solarpaneele.
Am Dach der PV-Anlage in Lohnsburg fehlen aktuell zwei Solarpaneele.(Bild: Wassergenossenschaft Stelzen)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein dreister Coup bei der Wassergenossenschaft in Lohnsburg am Kobernaußerwald (OÖ) beschäftigt aktuell die Polizei. Unbekannte hatten sich frech an deren PV-Anlage bedient.

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Obmann Manfred Mitterbuchner blickt auf die leeren Stellen am Dach der Photovoltaik-Anlage der Wassergenossenschaft Stelzen (Gemeinde Lohnsburg) und runzelt die Stirn. „Ich kann nicht verstehen, warum jemand so etwas macht. Das ergibt doch, finanziell gedacht, überhaupt keinen Sinn“, wundert sich der 51-Jährige.

Was war passiert? Unbekannte Diebe hatten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion heimlich zwei Solarpaneele abgebaut und mit der Beute die Flucht ergriffen.

Entdeckt ist der kuriose Diebstahl aber erst etwa zwei Wochen nach der Tat worden, da die fehlenden Teile auf jener Dachseite montiert waren, die von der Zufahrt aus nicht einsehbar ist.

Die Diebe hatten zur Ablenkung auch eine Botschaft hinterlassen.
Die Diebe hatten zur Ablenkung auch eine Botschaft hinterlassen.(Bild: Wassergenossenschaft Stelzen)

„An Leistungsabfall bemerkt“
„Wir haben einen Leistungsabfall von 800 Watt bemerkt, den wir uns nicht sofort erklären konnten“, so der Obmann. Vermutet wurde, dass der Wechselrichter schadhaft sein könnte. Auf die Unterkonstruktion hatten die Täter zur Ablenkung auch die Aufschrift „Defekt“ (siehe Bild oben) hinterlassen. 

Geringer Wert, großer Aufwand
Bei einer Inspektion wurde dann das Fehlen der beiden Solarpaneele bemerkt. Diese haben einen Materialwert von nur 250 Euro. Ein Ersatz wurde schon bestellt, aber noch nicht geliefert. Gesamtkosten: 500 Euro (ohne Arbeitszeit, inklusive Transport). Mitterbuchner: „Dieser ganze Aufwand ist einfach nur ärgerlich.“

Bei der Polizei wurde Diebstahlsanzeige erstattet. Die Chance, den oder die Täter, die eine Leiter verwendet haben dürften, auszuforschen, ist vermutlich nicht allzu groß.

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