Freche Diebe stibitzen Solarpaneele von PV-Anlage

Geringer Wert, großer Aufwand

Bei einer Inspektion wurde dann das Fehlen der beiden Solarpaneele bemerkt. Diese haben einen Materialwert von nur 250 Euro. Ein Ersatz wurde schon bestellt, aber noch nicht geliefert. Gesamtkosten: 500 Euro (ohne Arbeitszeit, inklusive Transport). Mitterbuchner: „Dieser ganze Aufwand ist einfach nur ärgerlich.“