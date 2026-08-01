Wirbel um offene Rechnung über rund 250.000 Euro

Auf dem Center Court im Design Center gab es im Februar viel Applaus. Abseits des Platzes dürfte die Stimmung derzeit deutlich angespannter sein. Hinter den Kulissen des Linzer Traditionsturniers soll es kräftig brodeln. Worum es geht, weshalb die Stimmung angespannt sein soll und welche Rolle die gestrichene Bundesförderung dabei spielt.