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Lenker erst 19 Jahre

Mit fast 1,7 Promille gegen einen Baum gefahren

Oberösterreich
01.08.2026 11:30
Der Alkotest ergab einen hohen Wert (Symbolbild)
Der Alkotest ergab einen hohen Wert (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er habe während der Fahrt auf sein Handy geschaut und sei dabei von der Straße abgekommen – so erklärte ein 19-Jähriger seinen Crash mit einem Baum und einem Gedenkstein. Die wahre Ursache dürften aber wohl die 1,66 Promille Alkohol in seinem Blut gewesen sein. Der Probeführerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

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Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Feldkirchen an der Donau fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 20:20 Uhr auf der B131 von Goldwörth kommend Richtung Ottensheim. Laut eigenen Angaben sah der junge Lenker im Gemeindegebiet von Walding während der Fahrt auf sein Mobiltelefon und kam dadurch rechts von der Fahrbahn ab.

Bei Unfall verletzt
Anschließend kollidierte er mit einem Baum und einem Gedenkstein, welcher durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weit in ein Feld geschleudert wurde. Der 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

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