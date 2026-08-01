Mit fast 1,7 Promille gegen einen Baum gefahren

Er habe während der Fahrt auf sein Handy geschaut und sei dabei von der Straße abgekommen – so erklärte ein 19-Jähriger seinen Crash mit einem Baum und einem Gedenkstein. Die wahre Ursache dürften aber wohl die 1,66 Promille Alkohol in seinem Blut gewesen sein. Der Probeführerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.